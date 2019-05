Luís Filipe Vieira: "A conquista deste título foi a vitória de um projeto"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, disse esta quarta-feira, no jantar comemorativo da conquista do título de campeão nacional, que esta conquista foi alcançada com "alma e paixão, mística", destacando a segunda volta do campeonato que, em sua opinião, "ficará para sempre na história e memória" do clube. "Uma vitória difícil e, por isso, tão saborosa e celebrada", sublinhou no seu discurso perante os jogadores do plantel e cerca de 600 convidados.

O líder dos encarnados enalteceu os "impressionantes os festejos em todo Portugal, países da Lusofonia e em vários pontos do mundo", algo que diz demonstrar "a popularidade única" do Benfica. "A conquista deste título foi também a vitória de um projeto, de uma visão e de um rumo que há muitos anos defini como prioritário e como única forma de o Benfica, no futuro, poder competir com as principais equipas das cinco mais fortes Ligas europeias", sublinhou.

Vieira aproveitou para agradecer a toda a estrutura do clube que ajudaram a "concretizar o sonho de criar uma das melhores escolas do mundo de formação de jogadores de futebol". "Os resultados estão aí em todo o seu esplendor, bastando ver os vários craques formados connosco, que brilham nos melhores campeonatos e no facto de, neste ano, verificarmos que sete dos nossos campeões vieram da nossa formação", acrescentou.

O presidente enalteceu ainda que o Benfica ganhou "cinco dos últimos seis campeonatos", que permitiu "reforçar claramente a hegemonia do futebol português". "Estão assim criadas as bases, com a estabilidade e visão do projeto desportivo, solidez financeira, riqueza de recursos e competências técnicas, para darmos um novo salto qualitativo e ganhar outra ambição em termos europeus", anunciou.

Sobre o campeonato distribuiu o mérito pelos jogadores que fizeram "um percurso histórico" com "uma segunda volta arrasadora, igualando recordes históricos quanto ao número de golos marcados". "O mérito é indiscutível, reconhecido, premeia o melhor futebol e a melhor equipa do campeonato."

Vieira foi ainda mais longe na hora de distribuir os louros do sucesso: "Uma vitória da verdade desportiva e do vasto conjunto de profissionais e funcionários que, nas diversas áreas, dão corpo à nossa estrutura e à estratégia que desde a primeira hora assumi, defendi e liderei para o Benfica. Quero agradecer por isso e dar uma palavra de particular elogio àqueles que estiveram comigo mais de perto na liderança do projeto do futebol profissional, nomeadamente ao Rui Costa e ao Tiago Pinto, ao Domingos Soares de Oliveira e toda a estrutura profissional."

O treinador Bruno Lage também não foi esquecido. "Melhor do que ninguém, personificou o sentido do projeto do Seixal. A forma como conciliou a aposta nos nossos jovens talentos com a qualidade e a experiência de outros jogadores do plantel, mas também a coragem, entusiasmo e determinação com que enfrentou este desafio, caracterizam uma força tranquila que merece um elogio muito especial. Obrigado, Bruno Lage, o futuro do Benfica está por muitos e bons anos garantido."