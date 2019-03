Luís Figo desmente declarações sobre Marega

Luís Figo desmentiu esta quarta-feira as declarações reproduzidas em diversos meios de comunicação sobre Moussa Marega, jogador do FC Porto. "Nos dias de hoje, os media falam muito de jogadores como Mbappé, Messi, Salah ou Cristiano Ronaldo, e esquecem-se de Marega, que consegue coisas incríveis" é uma das frases atribuídas ao ex-internacional português pelo site Orange Football Club.

"Dando uso ao direito de resposta que me assiste, venho, por este meio, desmentir as declarações publicadas no site orangefootballclub.com. Com todo o respeito que os atletas mencionados merecem, em situação alguma eu proferi tais afirmações. Trata-se portanto de fake news", referiu Luís Figo no Twitter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o Orange Football Club, Figo referiu ainda que Marega tinha tudo para "chegar ao nível de goleadores fantásticos, dentro do mesmo estilo, como Eto'o ou Drogba".