Luís Castro: "Falha no VAR? Não podemos ser prejudicados"

"Falha no VAR? Não podemos ser prejudicados por isso e é algo que as pessoas devem refletir. No futebol português há muitos pontos de instabilidade e não pode haver mais um", disse após o jogo em que a sua equipa conseguiu virar o 2-0 ao intervalo a favor do FC Porto para o 2-3 final.

"Quando um jogador falha, eu tenho de o trocar por outro. Quando uma equipa de arbitragem falta, tem de ser trocada por outra. Quando o VAR falha tem de haver outra forma de comunicação [com o árbitro]. Mas vamos seguir em frente", concluiu.

Quanto ao jogo, satisfação, mas não empolgamento. "A equipa esta de parabéns pelas adversidades do jogo. Tivemos também a sorte do jogo aqui e ali...", defendeu.

"O FC Porto terminou em cima da nossa baliza e podia ter levado o encontro para outro resultado. Conseguimos ter mais bola do que em outras alturas e aproximar-nos mais da baliza adversária", observou Luís Castro.

"Chegámos aos golos em momentos importantes para a equipa. Não fizemos um grande jogo na 1.ª parte, mas fomos uns justos vencedores da 2.º. Em casa de um dos candidatos ao título já tínhamos deixado sinais", sublinhou.