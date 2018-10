Loures recebe o Sporting em Alverca

Benfica joga com o Sertanense, o FC Porto com o Vila Real e Sporting vai a Loures

O Grupo Sportivo de Loures anunciou ao final da manhã desta sexta-feira que a receção ao Sporting, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, vai disputar-se no dia 20 de outubro (sábado), a partir das 20.45, no Complexo Desportivo de Alverca, em Alverca do Ribatejo.

O encontro, antecipado um dia em relação à data da eliminatória, terá transmissão televisiva pela RTP 1.