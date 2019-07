Loucura na chegada de Cristiano Ronaldo a Singapura

A Juventus chegou este sábado a Singapura, onde a equipa italiano inicia a Summer Tour pela Ásia, que inclui ainda visitas à China e Coreia do Sul.

Cristiano Ronaldo foi o jogador que despertou maior interesse por parte dos adeptos, como se pode ver neste vídeo publicado pela vecchia signora nas redes sociais.

Esta é a segunda vez no espaço de semanas. No início do mês Ronaldo visitou várias escolas primárias no âmbito de uma colaboração da Fundação Olímpica de Singapura e da Bolsa de Estudo Peter Lim (dono do Valência de Espanha) e a loucura foi a mesma.