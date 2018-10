O piloto espanhol de MotoGP Jorge Lorenzo foi esta sexta-feira transportado para o hospital em Buriram, após sofrer aparatosa queda na segunda sessão de treinos livres do GP da Tailândia, ficando em dúvida para a corrida de domingo.

O piloto da Ducati chegou à 15.ª prova da temporada já com o dedo grande do pé direito deslocado e um osso do mesmo pé fraturado, na sequência de uma queda na prova anterior, em Aragão, Espanha. E agora confirmou que sofreu mais uma contusão: "Se já era difícil correr com as lesões que tinha, o cenário agora agravou-se, pois sofri uma contusão. Vamos esperar para ver como passo a noite e depois decidir se vou correr", referiu o piloto, que já deixou o hospital, confirmando que a queda se deveu a um problema mecânico na sua moto.

Nos treinos livres, Jorge Lorenzo perdeu o controlo da traseira da sua mota e foi projetado no ar na curva 4 do circuito tailandês. Após a queda, o espanhol pediu uma maca para ser transportado ao centro médico do circuito e acabou por receber alta. Mais tarde, contudo, foi transportado a um hospital local para realizar exames de raio-x ao pulso esquerdo, que despistaram qualquer fratura.