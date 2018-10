Lopetegui tem de vencer o Barcelona para não ser despedido

Julen Lopetegui está sob enorme pressão e debaixo de muitas críticas no Real Madrid. A derrota de sábado em Vitoria, diante do Alavés, abriu ainda mais uma ferida que vinha sendo evidente, causada pelos quatro jogos consecutivos sem vencer: derrotas nas deslocações a aos campos do Sevilha, CSKA Moscovo (Champions) e Alavés; e empate em casa com o Atlético de Madrid.

E os problemas da equipa já foram analisados pela direção de Florentino Pérez, que, de acordo com o jornal AS, já definiu o clássico com o Barcelona, marcado para o dia 28 de fevereiro, no Camp Nou, como o ponto crucial para a continuidade de Lopetegui à frente da equipa.

É que se perder essa partida é quase certo que tem o destino traçado, de acordo com aquele diário desportivo espanhol, que adianta que para a direção dos merengues é impensável não vencer os dois jogos que antecedem o clássico, em casa com o Levante e com o Viktoria Plzen.

O facto de o antigo treinador do FC Porto ter decidido viajar no próprio dia do jogo com o Alavés para Vitoria, no País Basco, deixou a direção do Real Madrid preplexa, até porque a equipa tinha hotel marcado naquela cidade para a véspera da partida.

Agora, é Lopetegui que tem a bola do seu lado. Está obrigado a mostrar resultados, mas também a melhorar a forma de jogar de uma equipa, que não marca golos há mais de 400 minutos, algo que a saída de Cristiano Ronaldo não explica na totalidade.