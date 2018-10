Lopetegui espera "continuar a respirar" após o clássico com o Barcelona

O Barcelona-Real Madrid deste domingo (15.15 horas) já está a mexer com o futebol em Espanha. O clássico surge como um jogo de sobrevivência para Julen Lopetegui como treinador do Real Madrid, enquanto para Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, é uma grande oportunidade para se afastar ainda mais do grande rival mas tem o problema de não contar com Messi.

No fio da navalha, após quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate) para a Liga espanhola, Lopetegui prefere manter-se focado no trabalho e não dar importância aos críticos e às notícias que dão como estando iminente o seu despedimento. "Espero continuar a respirar depois do clássico, não creio que vá morrer. 100% das minhas energias estão concentradas para ajudr a minha equipa a fazer um grande jogo", frisou.

Questionado sobre as notícias sobre a sua eventual saída do clube, Lopetegui garantiu que apenas se concentra no seu trabalho como treinador. "Não dependo do que dizem de mim. Estou antes concentrado nas coisas que nos ajudam a melhorar e a preparar um jogo. Estamos todos a trabalhar para dar a volta à situação que não é irreversível porque ainda estamos no mês de outubro", sublinhou.

Sobre a crise no rival, Ernesto Valverde limitou-se a formular um desejo: "As fases más acabam sempre por passar, mas esperamos que não seja neste jogo". Questionado sobre o facto de Lopetegui ser despedido em caso de derrota no Camp Nou, atirou: "Espero não ter o sentimento de que o seu futuro dependa de mim."

O treinador do Barcelona desvalorizou ainda o facto de este ser o primeiro clássico, em muitos anos, sem Ronaldo e Messi. "Antes deles já existia clássico, já havia grandes jogadores, tensão, leitões a voar.... O clássico é sempre o clássico", frisou