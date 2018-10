Lopetegui ainda dá treino no Real Madrid. Reunião ao fim da tarde

Segundo avança a rádio espanhola Cadena Cope, o ainda treinador do Real Madrid apresentou-se esta manhã no centro de treinos de Valdebebas para orientar o primeiro treino com vista ao jogo da Taça do Rei frente ao Melilla, na próxima quarta-feira, depois da goleada sofrida em Barcelona (5-1) no domingo.

No entanto, Florentino Perez tem agendada para o fim da tarde (a partir das 17 horas portuguesas, de acordo com a Cadena Cope) uma reunião com a junta diretiva do Real Madrid para tratar da situação do treinador, estando prevista a destituição de Lopetegui e a sua substituição pelo italiano Antonio Conte, ex-treinador do Chelsea.

Lopetegui deverá estar assim a orientar o último treino enquanto técnico dos merengues, depois de um início de temporada desastroso. O Real Madrid é nono classificado, ao fim de dez jornadas da liga espanhola, com tantas derrotas como vitórias (4). A goleada sofrida no Camp Nou constituiu a terceira derrota consecutiva no campeonato, onde o Real já não ganha há cinco jornadas.

Recorde-se que Lopetegui foi nomeado treinador do Real Madrid em junho passado, tendo sido despedido da seleção espanhola a poucos dias do começo do Mundial de futebol por se ter comprometido com o clube.

Antonio Conte em Londres

O técnico italiano que se prepara para substituir Lopetegui está em Londres, depois de umas férias no Egito, e tenta acertar esta segunda-feira a sua desvinculação definitiva do Chelsea, de acordo com o site TuttoMercato. Depois disso, Conte deverá viajar para Madrid, onde se aguarda a sua apresentação entre terça e quarta-feira. De acordo com os media espanhóis, é possível que o jogo da Taça do Rei frente ao Melilla, na quarta-feira, seja orientado por Santiago Solari, o técnico da filial.

O aviso de Sergio Ramos

Entretanto, perante as notícias de que será Antonio Conte o próximo a comandar o plantel merengue, o capitão Sergio Ramos já tratou de enviar uma indireta ao técnico italiano, que tem fama de "durão" e de manter relações "autoritárias" com os jogadores. "O respeito ganha-se, não se impõe. Basta ver os treinadores com quem ganhámos mais. A gestão de um balneário é mais importante do que o conhecimento de um treinador