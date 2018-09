Lobitos não resistem ao "forcing" final das Fiji

Depois de ter sido apenas sexta no ano passado em Montevideu (onde foi derrotada na fase de grupos pelos Lobitos por 16-13), esta colheita 2018 da seleção sub-20 das Fiji mostrou esta tarde que tem capacidade mais que suficiente para vencer o Trophy, também denominado por Mundial B, e subir ao Mundial A no próximo ano.

E para os mais esquecidos recordamos que estamos a falar de uma potência que é 10.ª classificada no ranking mundial (quando Portugal é tão-só 24.º...).

O encontro entre as duas equipas que saíram vencedoras da ronda inaugural no grupo B - enquanto Portugal bateu o Canadá por difíceis 31-29, o Fiji atropelou o Uruguai por 55-34 - até teve um início exuberante para as nossas cores pois aos 5" já o centro Rodrigo Marta (Belenenses) fazia o primeiro ensaio concluindo uma bela sequência de várias fases à mão sempre a avançar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas os bem entroncados fijianos - há por ali muito menino que se deve ter registado aos 7 anos ou então, em bebé, puseram-lhe fermento em vez de pó de talco, tal a sua assustadora envergadura física... - depressa responderiam. E em dois contra-ataques explosivos e a papel químico com chancela à la Fiji, fariam dois ensaios, virando para 10-5.

Mas a seleção do Pacífico Sul, bem à sua maneira, ia adornando lances mas mostrava ser anárquica tacticamente e muito faltosa (então as placagens ao pescoço surgiam quase a cada ataque nacional perante o condescendente árbitro que mantinha teimosamente os cartões no bolso...).

O quinze de Luís Pissarra, com grande atitude, corajoso, determinado e mostrando bons princípios de jogo (apesar da algumas más opções...) lá ia conseguindo levar a água ao seu moinho. E nos derradeiros 20 minutos da 1.ª parte passaria de novo para frente do marcador, cortesia de duas penalidades de Jerónimo Portela que alinhou hoje na posição de médio de abertura. Pena foi o desperdício de uma fácil tentativa aos 29"....

Com 11-10 ao intervalo os Lobitos reiniciaram a partida a todo o gás e literalmente em cima dos fijianos que resistiam quase sem respirar - tal o sufoco! Alugava-se meio-campo, construíam-se lances de ensaio, mas a baixa eficácia haveria de ser fatal. Do mal o menos, em 10 minutos, dois pontapés de Portela e João Lima alargavam a vantagem nacional para justos 17-10.

Parecia que se estava a caminho de nova surpresa com os Lobitos de garras bem afiadas perante fijianos sem soluções. Mas afinal era só aparência...

Por vezes esquecemos que o râguebi é um jogo de combate onde o mais forte ganha em 98 por cento das vezes (ou mais...). Mas depressa esta equipa das Fiji nos fez recordar essa dura realidade.

E em pouco mais de 17 minutos, três-ensaios-três surgiriam em explosivas perfurações numa soma do tremendo poder físico fijiano com placagens ao estilo "português suave" abrindo auto-estradas na defesa nacional. E num ápice (22 pontos a zero!) dava-se a cambalhota para inalcançáveis 32-17.

Reação fraca

Os Lobitos ainda iam tentando reagir, mas já sem forças para variar o jogo como tinham tão bem feito no 1.º tempo nem criar embaraços à defesa contrária. E o jogo terminaria só 7 minutos para lá dos 80 numa sucessão de umas 9 ou 10 corajosas mêlées nos 5 metros das Fiji com faltas sucessivas da equipa que defendia, três amarelos para avançados fijianos...e sem ensaio de penalidade dado pelo árbitro!

Valeu a Portugal a decisão do formação Martim Cardoso que na enésima mêlée lá conseguiu furar e dar ao seu irmão gémeo Diogo (Agronomia) para este fazer o derradeiro mas insuficiente ensaio português, selando os 32-22 finais.

Portugal defronta agora o Uruguai (que bateu hoje o Canadá por 27-23) na 3.ª e última jornada da fase de grupos, na próxima quarta-feira (15.00).