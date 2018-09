Liverpool vence PSG com golo de Firmino marcado já depois dos 90 minutos

No jogo grande da primeira jornada da Liga dos Campeões 2018-19, o Liverpool levou a melhor sobre o PSG (3-2).

Sturridge (30') e James Milner (36'), de penálti, colocaram os anfitriões em vantagem, mas Thomas Meunier (40') reduziu para os franceses ainda antes do intervalo. Depois, no segundo tempo, Mo Salah viu um golo ser-lhe anulado e acabou por ver o PSG chegar ao empate, por Mbappé (83'). E seria Firmino, que começou no banco de suplentes, a vestir a pele de herói, já depois dos 90 minutos, levando Anfield Road ao rubro.

No outro encontro do grupo C, o Nápoles, com Mário Rui a titular, emaptou com o Estrela Vermelha (0-0).

Mónaco de Jardim perde

Ainda esta terça-feira, no Principado, o Mónaco perdeu com o At. Madrid, por 2-1, na primeira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

A equipa orientada por Leonardo Jardim ainda esteve na frente do marcador, graças ao golo de Grandsir, aos 18 minutos, mas deixou escapar a vantagem ainda na primeira parte. Primeiro foi Diego Costa a empatar, aos 31 minutos, e José María Giménez fez o 2-1 ainda antes do intervalo.

Os colchoneros lideram o Grupo A juntamente com o Dortmund, que bateu o Club Brugge (1-0).

Resultados desta terça-feira

Grupo A

Club Brugge - Borussia Dortmund, 0-1

Mónaco - Atlético Madrid, 1-2

Grupo B

Barcelona - PSV Eindhoven, 4-0

Inter de Milão - Tottenham, 2-1

Grupo C

Estrela Vermelha - Nápoles, 0-0

Liverpool - Paris Saint-Germain, 3-2

Grupo D

Galatasaray - Lokomotiv Moscovo, 3-0

Schalke 04 - FC Porto, 1-1