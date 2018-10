Liverpool vence e pressiona rivais. Wolves voltam a perder

O Liverpool venceu este sábado o Cardiff, por 4-1, e colocou a pressão do lado dos outros candidatos ao título, em especial no Manchester City que na segunda-feira visita o Tottenham, naquele que é o principal jogo da 10.ª jornada da Premier League.

A equipa de Jürgen Klopp assumiu a liderança isolada, embora de forma provisória, colocando-se em vantagem logo aos 10 minutos com o quinto golo de Mohamed Salah no campeonato. Foi já no segundo tempo, que Sadio Mané aumentou a vantagem, mas aos 77 minutos o público que encheu Anfield ficou em sentido com o remate certeiro de Callum Paterson, que dava esperança ao Cardiff.

No entanto, Salah abriu o livro depois com duas assistências para os golos de Shaqiri e Sadio Mané, que acabaram com as dúvidas quanto ao vencedor da partida.

A tarde deste sábado ficou ainda marcada pela segunda derrota consecutiva do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, que contou no onze com os portugueses Rúben Neves, João Moutinho e Hélder Costa, tendo depois entrado Ivan Cavaleiro e Diogo Jota, numa altura em que o Brighton já vencia por 1-0 graças a um golo de Glenn Murray, que acabou por ditar o desfecho da partida.

Em grande forma continua o Bournemouth, que ocupa o sexto lugar da classificação. Desta vez, foi a Londres vencer o Fulham por 3-0, graças a dois golos de Callum Wilson e um de David Brooks.

Jogos da 10ª jornada:

Brighton-Wolverhampton, 1-0

Fulham-Bournemouth, 0-3

Liverpool-Cardiff, 4-1

Southampton-Newcastle, 0-0

Watford-Huddersfield, 3-0

Leicester-West Ham, às 17.30 horas

Este domingo:

Burnley-Chelsea

Crystal Palace-Arsenal

Manchester United-Everton

Esta segunda-feira

Tottenham-Manchester City

