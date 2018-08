Liverpool torce por eliminação do Benfica para ficar no pote 2 da Champions

Quando a bola começar a rolar no Benfica - PAOK desta terça-feira (20.00), os gregos contarão com o apoio muito especial dos fervorosos adeptos do Liverpool. Tudo isto porque apenas em caso de eliminação dos encarnados é que os reds ficam no pote 2 da fase de grupos da Liga dos Campeões, em vez de no pote 3, o que em teoria aumenta as probabilidades de passagem aos oitavos de final.

Se o clube inglês ficar no segundo pote, evita Borussia Dortmund, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Nápoles e Roma, passando a poder defrontar clubes como Schalke, Lyon, Mónaco, CSKA Moscovo ou o vencedor do playoff entre Dínamo Kiev e Ajax.

Também o Valência estará a torcer pelos gregos, mas para não ficar no pote 4. Em situação semelhante à dos espanhóis está o Viktoria Plzen, mas os checos terão de esperar também por um deslize do RB Salzburgo.

A eliminatória entre o Benfica e PAOK é a única a impedir que o pote 2 esteja já fechado, faltando apenas determinar uma equipa. Por outro lado, o pote 1 é o único que já está encerrado, pois é preenchido pelo detentor do título europeu (Real Madrid), o vencedor da Liga Europa (Atlético Madrid) e os campeões de Alemanha (Bayern Munique), Espanha (Barcelona), Itália (Juventus), França (PSG), Inglaterra (Manchester City) e Rússia (CSKA Moscovo).

Composição atual dos potes:

Pote 1 - Real Madrid (162.000 pontos), Atlético Madrid (140.000), Bayern Munique (135.000), Barcelona (132.000), Juventus (126.000), PSG (109.000), Manchester City (100.000) e Lokomotiv Moscovo (22.500)

Pote 2 - Borussia Dortmund (89.000), FC Porto (86.000), Manchester United (82.000), Shakhtar Donetsk (81.000), Nápoles (78.000), Tottenham (67.000) e Roma (64.000)

Pote 2 ou 3 - Liverpool (62.000)

Pote 3 - Schalke 04 (62.000), Lyon (59.500), Mónaco (57.000), CSKA Moscovo (45.000) e Dínamo Kiev/Ajax (62.000/53.500)

Pote 3 ou 4 - Valência (36.000) e Viktoria Plzen (33.000)

Pote 4 - Club Brugge (29.500), Galatasaray (29.500), Inter (16.000), Hoffenheim (14.285), Young Boys/Dínamo Zagreb (20.500/17.500) e AEK Atenas/MOL Vidi (10.000/4.250)

Por definir dependendo dos resultados do playoff: Benfica (80.000) no Pote 2 ou PAOK (29.500) no Pote 4 e RB Salzburgo (55.500) no Pote 3 ou Estrela Vermelha de Belgrado (10.750) no pote 4.