Liverpool homenageia adepto de 104 anos que viu o primeiro jogo em 1923

Bernard Sheridan vai completar 104 anos a 25 de janeiro e há 96 que apoia o Liverpool, o seu clube do coração. Para premiar-lhe a fidelidade, os reds fizeram-lhe chegar ao lar onde vive alguns prendas, como um bolo de aniversário, uma camisola personalizada, bilhetes para o jogo deste sábado com o Crystal Palace em Anfield e uma carta redigida pelo treinador Jurgen Klopp.

"Querido Bernard, gostava de desejar-lhe pessoalmente um feliz 104.º aniversário. Espero que desfrute das celebrações com a família e amigos. Obrigado por continuar a apoiar o Liverpool. Nunca caminhará sozinho", escreveu o treinador alemão, segundo o Liverpool Echo.

A carta escrita pelo treinador do Liverpool, Jurgen Klopp

"Sou um orgulhoso adepto do Liverpool desde pequeno e tenho apoiado sempre o clube, por isso estou muito feliz por receber estas prendas. Uma vitória sobre o Crystal Palace no sábado será a cereja no topo do bolo", confessou, citado pelo site do Liverpool.

Natural do bairro de Wavertree, a cinco quilómetros do estádio, assistiu ao primeiro jogo do Liverpool em 1923, na companhia do tio, e vai voltar este sábado na companhia dos filhos, sendo que um deles viajou propositadamente desde o Canadá - tem também sete netos e 14 bisnetos.

Em criança, Bernard tinha o coração dividido entre o Liverpool e o outro clube da cidade, o Everton, mas acabou por optar pelos reds com o decorrer dos anos. Em 1950, comprou uma televisão de oito polegadas para assistir à final da Taça de Inglaterra - ganha pelo Arsenal por 2-0 - e convidou todos os seus vizinhos para se juntarem a ele e à sua família em frente ao ecrã. Dois anos depois, ele e os familiares estiveram entre os 61.905 adeptos que estabeleceram o recorde de assistência em Anfield numa eliminatória da Taça frente ao Wolverhampton.

Bernard Sheridan ia ver os jogos do Liverpool e do Everton com o tio todas as semanas, mas os reds conquistaram o coração dele

"Bernard é muito conhecido no nosso lar pelo seu amor pelo Liverpool. Ele mantém-se atualizado sobre todos os jogos e fala semanalmente sobre o assunto com o seu filho que vive no Canadá. É um cavalheiro e estamos muito felizes que o clube lhe tenha feito isto", frisou a gerente do lar, Linda Johnson.