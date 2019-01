Liverpool empata e desaproveita derrota do Manchester City

Depois do perseguidor Manchester City ter perdido na véspera por 2-1 em casa do Newcastle, o líder Liverpool até começou bem, com golo de Sadio Mané, no meio de muita gente, logo aos três minutos.

Apesar do forte domínio, os 'reds' viram o Leicester de Ricardo empatar aos 45+2, pelo defesa Harry Maguire, numa segunda bola em que apareceu sozinho frente ao guarda-redes.

O Liverpool comanda com 61 pontos, mais cinco do que o Manchester City e sete do que o Tottenham, que só perto do fim conseguiu inverter desvantagem caseira frente ao Watford para se impor por 2-1.

O central Cathcart colocou a equipa do suplente Domingos Quina na frente, aos 38 minutos, contudo, o sul-coreano Heung-Min Son empatou, aos 80, e o espanhol Llorente garantiu aos três pontos, aos 87.

Chelsea goleado

O Chelsea foi humilhado no terreno do Bournemouth com goleada por 4-0 construída na segunda parte, com 'bis' do avançado norueguês Joshua King (47 e 74), do galês David Brooks (63) e do defesa Charlie Daniels (90+5).

Os 'blues' foram alcançados pelo Arsenal no quarto lugar, com 47 pontos, mais dois do que o Manchester United e 12 do que o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que tem mais dois do que o Everton de Marco Silva.

Southampton e Crystal Palace empataram 1-1, mantendo-se nos lugares imediatamente acima aos três que valem a descida, com margem de quatro pontos de segurança.