Liverpool cada vez mais líder após goleada ao Arsenal

Os 'reds' somaram a nona vitória consecutiva, passaram a ser o segundo ataque mais concretizador da prova (48) e a defesa menos batida (8), num 'clássico' em que 'atropelaram' o Arsenal com uma 'mão cheia' de golos.

Os primeiros festejos até pertenceram aos 'gunners' - que, no início de novembro, tinham empatado em casa com o Liverpool-, graças a um golo de Ainsley Maitland-Niles, aos 11 minutos, mas a que a formação de Juergen Klopp respondeu de imediato.

O brasileiro Roberto Firmino -- que tinha quatro golos marcados em 19 jornadas -, fez o 1-1 aos 14 minutos, após trabalho de Salah, e o 2-1 quase de imediato, aos 16, num lance em que fintou os centrais e rematou em posição frontal.

No espaço de cinco minutos três golos em Anfield Road e a 'cambalhota' no marcador, que se avolumaria aos 32, novamente com o egípcio Salah na jogada, a servir desde a esquerda Sadio Mane para o 3-1.

Antes do intervalo, foi a vez de Salah, de grande penalidade, marcar o quarto golo do Liverpool.

A segunda parte trouxe menos intensidade, mas o jogo permaneceu aberto e Roberto Firmino fechou a contagem com o seu 'hat trick', em novo penálti, aos 65 minutos.

O Liverpool, sobretudo face às três derrotas em quatro jogos do Manchester City, inicia a segunda volta e fecha o ano com conforto na liderança do campeonato, com mais nove pontos do que o Tottenham, e dez para o Manchester City.

Os 'citizens', campeões em título, que perderam os dois últimos jogos, com Leicester fora e Crystal Palace em casa, visitam no domingo o Southampton e podem chegar ao segundo lugar, após a derrota de hoje do Tottenham.

O Liverpool tem 54 pontos, o Tottenham 45, o Manchester City 44 e o Chelsea, que no domingo visita o Crystal Palace, 40.