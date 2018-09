Entre os dias 23 e 29 de setembro o Terreiro do Paço, em Lisboa, vai receber um Mundial de mini-futebol, com equipas de seis jogadores. Segundo a Time Out , no local será construído um estádio com capacidade para três mil pessoas, com um campo de relva artificial mais pequeno que no futebol convencional.

O torneio, denominado Socca6 World Cup, acontece pela primeira vez e é organizado pela International Socca Federation. Ao todo participam 32 seleções desta modalidade desportiva.

No passado dia 04 de julho realizou-se um sorteio que colocou Portugal no grupo do Paraguai, Turquia e Grécia. Caso a equipa das quinas passe aos quartos-de-final, terá pela frente a Espanha, o Paquistão, a Moldávia ou a Rússia.

Esta iniciativa é apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e promovida pela Associação Portuguesa de MiniFootball.