Lisboa retira apoio e Portugal desiste de Euro de natação em 2021

A retirada de apoio da Câmara Municipal de Lisboa ao Campeonato da Europa de Natação de piscina curta previsto para 2021 levou a Federação Portuguesa de Natação a desistir de organizar o evento que seria o ponto alto da Capital Europeia do Desporto e que traria à capital durante uma semana cerca de 800 nadadores em representação de 52 países.

A decisão da autarquia foi comunicada no passado dia 18 à FPN que no sábado [dia 23] a anunciou durante uma assembleia-geral da modalidade que teve lugar em Viana do Castelo. Na sequência, as associações territoriais votaram pela desistência da organização do evento, o que já foi comunicado à Liga Europeia de Natação.

Este recuo da autarquia surge já depois da substituição do vereador responsável pelo pelouro do Desporto Duarte Cordeiro - assumiu o cargo de secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares em fevereiro - por Carlos Castro e o DN tentou obter uma explicação para esta mudança mas até ao momento não foi possível obter resposta.

No entanto, segundo soube o DN, um dos pontos que poderá ter feito recuar a câmara estará relacionado com a gestão futura das piscinas após serem retiradas do interior do Altice Arena que estará fora das atribuições legais da autarquia. Porém, a federação já teria analisado a hipótese de assumir essa gestão, mas nada terá ficado decidido.

Contactada pelo DN, a FPN respondeu por email que optou por "renunciar à organização do Campeonato da Europa de piscina curta, previsto para a capital portuguesa em 2021, após a recente e inesperada decisão da Câmara Municipal de Lisboa em não confirmar as condições inicialmente assumidas por esta entidade, aquando da candidatura ao evento por Lisboa, Capital Europeia de Desporto".

O organismo liderado por António Silva frisa que a decisão foi tomada de forma "unânime [pela] direção no dia 22 de março de 2019, ratificada ainda unanimemente pelas Associações Territoriais, em reunião de dia 23 de março de 2019 e pela Assembleia Geral da FPN em reunião na mesma data". No documento enviado ao DN a federação sublinha que com esta recusa visa não comprometer "a viabilidade da qualidade organizativa do evento e o futuro da natação nacional" e que comunicou "à LEN (Liga Europeia de Natação) a desistência desta organização".

A competição que foi atribuída a Portugal em agosto do ano passado iria ter lugar no Altice Arena (Parque das Nações), onde estava previsto serem instaladas duas piscinas de 25 metros cada. Na altura o presidente da Liga Europeia de Natação, Paolo Borelli, afirmou que na LEN estavam "muito felizes e orgulhosos que a natação de grande nível voltasse a Portugal. Lisboa é uma grande cidade e o local proposto garante que iremos assistir a outro excelente evento de piscina curta em dezembro de 2021".

Candidatura com apoio do governo e da câmara

A ideia de organizar em Lisboa - aproveitando o facto de ter sido nomeada a Capital Europeia do Desporto em 2021 - começou a ser falada no início de 2018, tendo uma das primeiras reuniões entre a autarquia e a federação acontecido há cerca de um ano (em abril de 2018) com a presença do então vereador Duarte Cordeiro.

Quando foi apresentada pela FPN a candidatura estava apoiada no apoio expresso pela câmara e pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, tendo o próprio secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, assumido o apoio do governo ao projeto durante um seminário organizado pela federação que ocorreu em janeiro em Carcavelos.

Pelo meio chegou mesmo a realizar-se uma reunião com a empresa Myrtha, especializada na montagem de piscinas para se começar a trabalhar no projeto de montagem das duas infraestruturas no pavilhão.

Certo é que nada vai avançar pois no dia 18 a câmara liderada por Fernando Medina comunicou que não iria avançar com qualquer apoio.