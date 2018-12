Linfoma obriga Nuno Pinto do Vit.Setúbal a fazer pausa na carreira

Não é um adeus é um até já. Aos 32 anos, Nuno Pinto anunciou este domingo que fará uma pausa na carreira para tratar um problema grave de saúde, um linfoma (tumor das células sanguíneas que se desenvolvem a partir das células linfáticas). O lateral do V. Setúbal foi titular na semana passada frente ao Benfica, detetou doença em exames feitos durante a semana e decidiu interromper a carreira. "É um choque", admitiu o presidente dos sadinos, que este domingo se apresentou ao lado do jogador em conferência de imprensa.

Acompanhado de todos os jogadores do plantel sadino, equipa técnica, staff ligado ao futebol, funcionários do cube, família e alguns associados, Nuno Pintou ouviu palavras de conforto e sem esconder a emoção. "Ele é um guerreiro e Deus dá grandes batalhas aos grandes guerreiros. Todos temos a certeza que o Nuno vai vencer esta batalha", disse o capitão do V. Setúbal, Vasco Fernandes, em nome de todo o grupo de trabalho.

O médico Ricardo Lopes acompanhou o jogador e falou num "prognóstico bom", dizendo que a situação já está a ser acompanhada pelo IPO de Lisboa. "O tipo e extensão do linfoma estão ainda dependentes dos resultados dos exames realizados e que vai realizar", anunciou o médico do clube.

"Costuma-se dizer que por trás de um jogador está o homem. Estamos aqui com o Nuno Pinto, não enquanto jogador mas sim como homem, porque no âmbito de um exame detetado pelo nosso departamento médico foi verificado que tem um linfoma. A notícia foi um verdadeiro choque para nós mas no futebol estamos habituados a que na hora da derrota o primeiro pensamento é seguir-se uma vitória. O Nuno Pinto tem tido acompanhamento do departamento médico do Vitória, o doutor Ricardo [Lopes] tem sido incansável a acompanhá-lo em todos os procedimentos necessários. Ele entendeu transmitir a todos os colegas e staff a situação com que estava confrontado. Para evitar especulações, com o assentimento do Nuno, entendemos tornar público, sendo que é nestas horas que homens e instituições são colocados à prova. Neste caso, para nós, é fácil estar aqui nesta hora de dificuldade, por paradoxal que possa parecer. Contará com o apoio de todos nesta casa, dirigentes, staff, colegas e todos os que cá trabalham", explicou Vítor Hugo Valente.

Depois de ter começado a jogar no Vilanovense, Nuno Pinto foi ainda como infantil para o Boavista, onde fez toda a formação e se estreou-se na equipa principal em 2006/07. Saiu depois por empréstimo para o Trofense na temporada seguinte. Em 2008, assinou pelo Nacional, ficando três anos e meio na Madeira até iniciar quatro temporadas e meia no estrangeiro (Levski Sófia, Tavriya e Astra Giurgiu).

Regressou em 2015 à Liga portuguesa pelo Vit. Setúbal, assumindo-se desde início como titular na equipa dos sadinos. Esta época, levava já 12 partidas oficiais (dez a contar para o Campeonato, uma para a Taça de Portugal e uma para a Taça da Liga).