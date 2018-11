Lindelöf vence prémio de melhor jogador sueco de 2018

Victor Lindelöf, defesa-central do Manchester United, foi eleito melhor futebolista sueco do ano, numa distinção atribuída pela federação daquele país, cuja gala se realizou esta segunda-feira em Estocolmo.

O ex-benfiquista vence este prémio pela primeira vez na sua carreira, sucedendo a outro defesa, Andreas Granqvist (Krasnodar), que em 2017 colocou ponto final a um longo reinado de Zlatan Ibrahimovic, que foi distinguido consecutivamente entre 2007 e 2016.

"Lindelöf recebe a Bola de Ouro [nome do prémio] pelos desempenhos na seleção nacional e no Manchester United. Jogou ao mais alto nível no Mundial 2018 e numa das ligas mais difíceis do mundo [Premier League], e desenvolveu-se ao ponto de se ter tornado num defesa de nível internacional", escreveu a federação sueca no seu site oficial.

Lindelöf é o quarto jogador que passou pelo Benfica a ser distinguido com a Bola de Ouro da Suécia, depois de Glenn Strömberg (1985), Jonas Thern (1989) e Stefan Schwarz (1999).