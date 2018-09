Lille confirma inscrição de Rafael Leão e jogador desiste de rescindir

O Lille anunciou esta terça-feira, através das redes sociais, que a Comissão de Controlo dos Clubes Profissionais da DNCG aceitou a inscrição de Rafael leão e outros três reforços contratados pelo emblema francês, entre eles o também português Rui Fonte.

Na sequência desta decisão, o jogador ex-Sporting pode finalmente jogar pelo emblema gaulês e desistiu da ideia de rescindir o contrato, como chegou a ser noticiado. Aliás, através do twitter, o jogador português reagiu a esta informação colocando vários emojis, como que a mostrar estar satisfeito com a situação.

Este atraso na inscrição do jogador que rescindiu contrato com o Sporting estava relacionado com problemas financeiros do Lille, que devido a este facto estava impedido de inscrever jogadores. Mas aparentemente a questão está resolvida e Rafael Leão vai manter-se no clube gaulês.