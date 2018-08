Liga Revelação: Benfica e Sporting ganham em jogos agitados

Arrancou a Liga Revelação, prova para jogadores sub-23 e o melhor que se pode dizer é que houve espetáculo nesta primeira jornada.



O Sporting foi ao Bonfim defrontar o V. Setúbal e aos 13 minutos já vencia com golos de Leonardo Ruiz e Mitrovski mas antes do intervalo Allef Rodrigues marcou para os sadinos. No recomeço deu-se uma perfeita loucura. Leonardo Ruiz ampliou para o Sporting aos 50', mas os locais empataram com tentos de Canadas e Allef aos 54' e 63'. O Sporting voltou a distanciar-se com mais dois golos - Marco Túlio e Leonardo Ruiz - contudo, Allef fez o 4-5 aos 82 minutos o que deixou o jogo num estado de perfeita incerteza até final.



Em Braga o Benfica ganhou devido a uma segunda parte de grande acriz ofensivo. Ao intervalo os bracarenses até venciam devido a um tento de Moura mas nos segundos 45 minutos Edi Semedo, Barrero e Vinicius, três homens que saíram do banco, resolveram o jogo para o clube da Luz.





Resultados 1.ª jornada

Marítimo - Vitória de Guimarães, 3-2

Vitória de Setúbal - Sporting, 4-5

Feirense - Rio Ave, 0-1

Sp. Braga - Benfica, 1-3

Belenenses - Cova da Piedade, 2-1

Estoril - Portimonense, 3-1

Desp. Aves - Académica, domingo (17.00)