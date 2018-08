Liga pede esclarecimentos sobre falha do VAR no Dragão

FPF e Altice defendem eficiência do videoárbitro apesar da falha no Dragão

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Altice explicaram os motivos técnicos que levaram à inatividade do sistema de VAR entre os 15 e os 45 minutos do FC Porto - V. Guimarães, que os minhotos venceram no Dragão com uma reviravolta épica (de 2-0 para 2-3).

A Liga de Clubes considerou os argumentos da FPF e da operadora responsável pelas comunicações "válidos", mas pretende aprofundar a questão.

"A Liga aceita como válidos os esclarecimentos da FPF e da Altice, hoje [domingo] tornados públicos, relativamente à falha no sistema VAR durante a partida FC Porto-V. Guimarães, da terceira jornada da I Liga", informou o organismo, citado por O Jogo.

"Ainda assim, a Liga formalizará um pedido oficial de esclarecimentos adicionais ao Conselho de Arbitragem da FPF", revelou.