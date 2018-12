Liga francesa adia mais dois jogos no auge do movimento dos "coletes amarelos"

Os jogos Mónaco-Nice e Saint-Etienne-Marselha, da 17.ª jornada do campeonato francês de futebol, foram adiados a pedido das autoridades locais, no auge do movimento dos 'coletes amarelos', anunciou esta quinta-feira a organização da prova.

A partida entre os monegascos, equipa na qual alinha o avançado português Rony Lopes, e o Nice deveria abrir na sexta-feira a 17.ª ronda, enquanto ao encontro entre o Saint-Etienne e o Marselha, do defesa português Rolando, caberia o encerramento da jornada, no domingo.

Na terça-feira, a Liga francesa anunciou o adiamento do jogo mais importante da ronda, entre o Paris Saint-Germain, líder destacado do campeonato, e o Montpellier, segundo classificado, bem como da partida entre o Toulouse e o Lyon.

Em causa está também a perturbação provocada pelas ações do movimento 'coletes amarelos', já que os protestos e as manifestações alastraram-se de Paris a outras regiões do território francês.