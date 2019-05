Liga Europa. V. Guimarães de mão cheia agarra a última vaga

Davidson sai como a figura do jogo em que o V. Guimarães goleou por o 5-1 ao Belenenses e garantiu o 6.º lugar, o último que dá acesso à Liga Europa, uma vez que o Moreirense não se inscreveu na UEFA. Curiosamente, a equipa de Luís Castro pode ultrapassar o vizinho no duelo marcado para Moreira de Cónegos na última jornada.

Vamos por partes. Primeira parte: 0-0. Segunda parte: 5-1. O Vitória entrou cheio de gás e fez dois golos num minuto (64' e 65'). Primeiro, Tozé converteu um penálti com sucesso, de seguida começou o show de Davidson. Sete minutos depois, Licá parecia devolver os lisboetas ao jogo ao reduzir para a margem mínima.

Mas foi pura ilusão. Davidson arrumou com a discussão aos 80', mas Rochinha (86') e Dodô (90') levaram a diferença no marcador para o nível goleada. Uma mão cheia de golos que garante a presença nas competições europeias. Resta saber se no 6.º ou no 5. lugar. O Moreirense - V. Guimarães da próxima semana decidirá a questão (com menos três pontos, os vimaranenses têm de ganhar, ficando em vantagem após terem batido os vizinhos em casa na 17.ª ronda, por 1-0).