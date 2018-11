Liga Espanhola mais equilibrada dos últimos 20 anos é caso único nas "big five"

Com 12 jornadas disputadas da Liga Espanhola, Barcelona e Real Madrid estão separados por quatro pontos. Os catalães, atuais campeões espanhóis, lideram o campeonato, mas os madrilenos, que apontaram recentemente Solari como treinador principal são apenas sextos classificados. Conclusão: a distância entre estes dois lugares da classificação faz com que seja preciso olhar para a época de 1998/1999, há 20 anos, para encontrar uma La Liga tão equilibrada.

Relembra a Marca, que esta época, em que Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid não tiveram um arranque tão forte como seria expectável, veio dar novo interesse à competição no geral, dado que na última década, olhando para novembro, as diferenças entre o líder e o sexto classificado eram sempre de 9 pontos ou mais. Na temporada passada era de 13.

Mesmo o líder Barcelona já tem duas derrotas, quando a época passada perdeu apenas um jogo em todo o campeonato. Nos seis primeiros da tabela (ver abaixo), aos três habituais dos últimos anos junta-se o Sevilha (André Silva já leva sete golos), mas o que salta à vista são mesmo as presenças do Espanyol e Alavés.

1- Barcelona, 24 pontos

2 - Sevilha, 23 pontos

3 - Atlético Madrid, 23 pontos

4 - Alavés, 23 pontos

5 - Espanyol, 21 pontos

6 - Real Madrid, 20 pontos

Em 1998/1999, época em que o Barcelona, que tinha Vítor Baía e Luís Figo no plantel, foi campeão, também se verificava à 12.ª jornada uma distância muito curta entre as equipas da frente. Naquela altura, porém, o leque era ainda maior, com oito equipas separadas por três pontos. Liderava então o Maiorca.

1 - Maiorca, 22 pontos

2 - Celta de Vigo, 21 pontos

3 - Real Madrid, 21 pontos

4 - Atlético Madrid, 20 pontos

5 - Deportivo, 20 pontos

6 - Barcelona, 19 pontos

7 - Valência, 19 pontos

8 - Saragoça, 19 pontos

Olhando ainda para as cinco principais ligas europeias (Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Itália) é mesmo a espanhola a que tem mais equilíbrio. Na Alemanha, o Borussia Dortmund lidera com 27 pontos, mais oito que o 6.º classificado, Hoffenheim. Na Serie A, a Juventus de Cristiano Ronaldo segue na frente e no sexto posto a Roma, com 19 pontos, tem menos 15.

O Manchester City lidera em Inglaterra com 32 pontos, mais 12 que o conjunto dos sextos classificados, composto por Bournemouth, Watford e... o Manchester United de José Mourinho. Em França, num campeonato que parece já ter campeão, o PSG tem 39 pontos (conquistou todos os possíveis), mais 17 que o Marselha, que está cinco lugares abaixo.

Em Portugal, o FC Porto lidera com 24 pontos, mais oito do que o sexto classificado Moreirense.

1 - FC Porto, 24 pontos

2 - Sporting, 22 pontos

3 - Sp. Braga, 21 pontos

4 - Benfica, 20 pontos

5 - Rio Ave, 18 pontos

6 - Moreirense, 16 pontos