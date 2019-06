Inglaterra termina Liga das Nações em 3.º lugar

Inglaterra garantiu este domingo o 3.º lugar na Liga das Nações, ao vencer a Suíça por 6-5 no desempate por grandes penalidades no jogo de atribuição de 3.º e 4.º lugar, que decorreu em Guimarães.

Por Inglaterra, marcaram Maguire, Barkley, Sancho, Sterling, Pickford e Eric Dier. Pela Suíça, concretizaram Zuber, Xhaka, Akanji, Mbabu e Schar. Drmic permitiu a defesa de Pickford no último penálti.

A Inglaterra fez sete alterações no seu onze para o jogo de atribuição do terceiro lugar da Liga das Nações de futebol frente à Suíça, no Estádio D. Afonso Henriques, enquanto os helvéticos só mexeram duas peças, mas essa frescura física não se traduziu em golos.

O avançado inglês Wilson chegou a introduzir a bola na baliza suíça aos 84 minutos, mas o lance foi anulado depois de recurso ao videoárbitro. A seleção de Gareth Southgate acertou por quatro vezes nos ferros da baliza de Sommer.

Ainda este domingo, Portugal e Holanda discutem no Estádio do Dragão, no Porto, a vitória final na primeira edição do novo torneio da UEFA.