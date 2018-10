O Benfica recuperou este domingo a liderança da I Liga, em igualdade pontual com o Sp. Braga, ao vencer o FC Porto, no Estádio da Luz, por 1-0. Num clássico em que houve mais luta do que talento, acabou por ser Seferovic, ao minuto 62, a dar os três pontos aos encarnados, colocando ponto final a um jejum de quatro jogos sem vencer os portistas em casa, mas também o final de uma seca de Rui Vitória que nunca tinha ganho aos azuis-e-brancos.

Os dragões, que até estiveram mais atrevidos e organizados na primeira parte, acabaram por sucumbir no melhor período do Benfica e nem a expulsão de Lema (83') ajudou a equipa de Sérgio Conceição a evitar a segunda derrota no campeonato, ficando assim a dois pontos de benfiquistas e bracarenses que vão para a segunda paragem para as seleções no topo da tabela.

Veja o resumo do jogo:

Dragão mais organizado e perigoso

O início de jogo mostrou uma equipa do Benfica nervosa e os jogadores do FC Porto determinados a disputar cada bola com muita determinação. À medida que os minutos foram passando os encarnados foram serenando e o jogo tornou-se uma autêntica batalha a meio-campo, onde os espaços escasseavam, tantos eram os jogadores que se aglomeravam naquela zona do terreno. Isto porque, em ação defensiva, os alas das duas equipas fechavam ao meio e o resultado disso era um jogo muito faltoso e aos repelões.

Ainda assim, a estratégia dos dragões estava mais definida, com o seu jogo a ser canalizado pelo lado direito, onde Marega procurava explorar as eventuais fragilidades entre Grimaldo e Lema, que se estreou a titular e sobre quem recaíam muitas dúvidas. E essa estratégia de Sérgio Conceição acentuou-se ainda mais a partir do momento (32') em que os dois defesas do Benfica ficaram amarelados.

O Benfica, no seu estilo de passe curto, tentava explorar os extremos e as costas da defesa do FC Porto, com passes para a corrida de Seferovic. O suíço, muito lutador, nunca teve a oportunidade de se escapar - exceção a um lance em que foi apanhado em fora de jogo - e pelos flancos Salvio esteve sempre muito errático e a dupla Grimaldo e Franco Cervi bastante trapalhona e com muitas dificuldades em furar a barreira azul e branca que se erguia à sua frente.

O jogo tornou-se por isso muito fechado até ao intervalo, com poucas oportunidades claras. A melhor das quais terá sido mesmo um remate de Soares, que apareceu solto pela esquerda, que Vlachodimos defendeu para canto (33 minutos). Do Benfica nem um remate enquadrado com a baliza de Casillas até ao intervalo e para a segunda parte Rui Vitória estava obrigado a um golpe de génio para mudar o curso do jogo, até porque o FC Porto se sentia bem mais confortável na partida.

Mais agressividade e velocidade encarnada

Não houve golpe de génio, mas a verdade é que a atitude do Benfica mudou de forma radical. Rui Vitória pediu, por certo, mais agressividade na recuperação da bola e mais velocidade nas saídas para o ataque. E isso era algo que, pelo que se viu, o FC Porto não estava preparado e aquela supremacia que exibira na batalha de meio-campo durante a primeira parte esvaneceu-se.

A entrada de Rafa Silva aos 58 minutos foi mais um sinal daquilo que o treinador benfiquista pretendia do jogo... O extremo agitou ainda mais o jogo e a equipa passou a pressionar a defesa portista mais à frente.

O primeiro aviso foi dado por Gabriel, com um remate fortíssimo que obrigou Casillas a voar para a defesa da partida. O FC Porto estava asfixiado, pois não conseguia construir jogo a partir da sua defesa e logo no minuto seguinte Gabriel recuperou a bola junto à área adversária e fez a bola ir ter com Pizzi. O médio serviu servindo de cabeça Seferovic, que surgiu de rompante perante Éder Militão e bateu Casillas, que nada podia fazer.

Expulsão de Lema e dragão arrisca tudo

O Benfica estava claramente por cima da partida e logo a seguir foi Salvio que rematou contra Militão, com a bola a sair perto do poste. Foram cerca de dez minutos em que o FC Porto andou perdido no jogo e é então que Sérgio Conceição arrisca tudo, com a entrada de Jesús Corona para o lugar do amarelado Maxi Pereira. O mexicano passava a fazer todo o flanco, tendo inclusive tido algumas iniciativas que causaram embaraços à defesa encarnada.

Com os minutos a passarem, os dragões passaram a jogar mais com o coração e ainda assim tiveram uma boa oportunidade na sequência de um canto cobrado por Alex Telles, que Danilo Pereira desviou de cabeça para fora. Só que ao minuto 83, o árbitro Fábio Veríssimo mostrou o segundo cartão amarelo a Lema, numa decisão aparentemente exagerada, mas que foi consequência da facilidade com que o juiz leiriense ia ao bolso para sacar dos cartões.

O Benfica via-se a jogar com dez jogadores pelo terceiro jogo consecutivo (Conti em Chaves, Rúben Dias em Atenas e agora Lema), tendo Rui Vitória feito recuar Alfa Semedo, que entretanto tinha entrado para o eixo da defesa. O FC Porto iniciou então uma sessão de cruzamentos para a área, que esbarraram na muralha encarnada, onde Rúben Dias (excelente exibição) foi cortando tudo o que aparecia. A melhor oportunidade dos dragões acabou por surgir num lance de génio de Brahimi, que rematou cruzado com a bola a sair rente ao poste.

O apito final do árbitro fez rebentar a festa benfiquista na Luz, afinal estava quebrado o jejum de quatro jogos seguidos sem ganhar o clássico em casa para o campeonato. E tudo graças ao 10.º golo de Seferovic de águia ao peito, que ofereceu a Rui Vitória a primeira vitória frente ao FC Porto ao fim de 20 jogos.

FIGURA - PIZZI

O médio voltou a ser decisivo esta época, agora com a quarta assistência na I Liga para Seferovic fazer o único golo do clássico. Com a mais-valia de ter sido um passe de... cabeça. Mas Pizzi foi mais do que isso: manteve uma grande regularidade durante o tempo que esteve em campo, procurando sempre facilitar o jogo da equipa, com passes à procura dos espaços, quer nas alas, quer na frente, como prova o lance do golo. E quando foi o momento de lutar, arregassou as mangas e foi ao trabalho. A assistência que fez dita a diferença na avaliação para a figura da partida, pois Rúben Dias fez um jogo fantástico e foi fundamental para o Benfica garantir os três pontos.

FICHA DO JOGO

Estádio da Luz (61 567 espectadores)

Árbitro: Fábio Veríssimo (Leiria)

BENFICA: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Lema, Grimaldo; Fejsa, Pizzi (Alfa Semedo, 81'), Gabriel; Salvio, Seferovic (Samaris, 90'), Franco Cervi (Rafa Silva, 58')

Treinador: Rui Vitória

FC PORTO: Casillas; Maxi Pereira (Jesús Corona, 70'), Felipe, Éder Militão, Alex Telles; Danilo Pereira, Otávio (Sérgio Oliveira, 52'), Herrera; Marega, Soares (André Pereira, 76'), Brahimi

Treinador: Sérgio Conceição

Cartão amarelo a Grimaldo (9'), Casillas (19'), Lema (32' e 83'), Otávio (47'), Maxi Pereira (56'), Herrera (59'), Rafa Silva (75'), Brahimi (78'). Cartão vermelho a Lema (83')Golo: 1-0, Seferovic (62').