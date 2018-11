Hat-trick de Cavani no Mónaco na 13.ª vitória do PSG em 13 jornadas

Três golos do uruguaio Edinson Cavani, aos 4, 11 e 53 minutos, e um do brasileiro Neymar, aos 64, na transformação de uma grande penalidade, deram ao PSG um triunfo robusto e afundaram ainda mais o Mónaco na zona de despromoção da liga gaulesa.

O Mónaco, que tem como timoneiro Thierry Henry, treinador que substituiu o português Leonardo Jardim, segue no 19.º e penúltimo lugar, com os mesmos sete pontos do lanterna-vermelha Guingamp.

O Marselha venceu em casa por 2-0 o Dijon, com golos do argentino Lucas Ocampos, aos 45+3 minutos, e Adil Rami, aos 84, e no sexto lugar da tabela, com 22 pontos, manteve-se colado às três equipas que se encontram à sua frente (Montpellier, Lyon e Saint-Étienne).

Nos restantes encontros disputados este domingo, o Bordéus (11.º, com 16 pontos) não foi além de um empate em casa a 0-0 com o Caen (17,º, com 11), e o Rennes (12.º, com 16) empatou a 1-1 na receção ao Nantes (10.º, com 16).

Resultados da 13.ª jornada

Lille 0-0 Estrasburgo

Guingamp 2-4 Lyon

Saint-Étienne 2-0 Reims

Nimes 0-1 Nice

Angers 1-0 Montpellier

Toulouse 0-1 Amiens

Bordéus 0-0 Caen

Marselha 2-0 Dijon

Rennes 1-1 Nantes

Mónaco 0-4 PSG