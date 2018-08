Líder Feirense empatado antes da visita a Alvalade

O Feirense não foi capaz de manter a série 100% vitoriosa dos três jogos anteriores (Taça da Liga, 3-2 sobre o Leixões, e 2-0 sobre o Rio Ave e 1-0 em Guimarães na I Liga), mas não descola do topo da tabela ao fim de três jornadas. Para a semana, equipa de Nuno Marta Santos visita em Alvalade um dos parceiros da 1.ª posição (Benfica, Sporting - e eventualmente o Braga, se vencer mais logo o D. Aves).

Os fogaceiros vão a Lisboa enfrentar a equipa de José Peseiro na ressaca do dérbi com o Benfica deste sábado, que deu empate (1-1) na Luz. O FC Porto, o outro líder antes desta ronda, foi derrotado em casa (2-3) pelo V. Guimarães.

No jogo desta tarde, o Boavista adiantou-se no marcador e acabou com a folha limpa de Caio Secco na Liga, marcando de penálti por intermédio de Falcone (44'). Na segunda parte, o Feirense chegou à igualdade num grande golo de Edinho, que está a fazer um grande arranque de temporada.

O ex-avançado do V. Setúbal arrancou um remate potente com o pé esquerdo de fora da área, o único que Helton Leite não conseguiu parar. O guarda-redes da equipa do Bessa foi considerado homem do jogo, o ponta-de-lança de 36 anos assinou o quarto golo em quatro jogos (dois na Taça da Liga, dois no campeonato).