Santos-Independiente termina devido a incidentes e ex-Sporting decisivo no Grêmio

Os jogos da madrugada desta quarta-feira da Taça Libertadores, equivalente à Liga dos Campeões na América do Sul, ficaram marcados pelos incidentes que levaram ao fim do jogo entre os brasileiros do Santos e os argentinos do Independiente, da segunda mão dos oitavos de final.

Depois de uma derrota administrativa por 0-3 na primeira mão devido à alegada utilização irregular de Carlos Sánchez - resultado do jogo da Argentina tinha sido 0-0 -, a formação paulista empatava a zero no segundo jogo, já perto dos 90 minutos, quando o encontro foi interrompido por causa de incidentes envolvendo os seus adeptos.

Por volta dos 80 minutos, adeptos santistas começaram a atirar engenhos pirotécnicos para o relvado, alguns deles caindo perto dos jogadores, e alguns deles tentaram invadir o campo, levando à intervenção das forças de segurança.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O árbitro chileno Julio Bascuñán ainda esperou alguns minutos, mas concluiu que não estavam reunidas as condições de segurança para prosseguir a partida, fazendo soar o apito final, que confirmou a passagem do Independiente para os quartos de final, etapa da prova em que o clube argentino vai medir forças com um compatriota, faltando definir se o Racing ou River Plate.

Drama e festa em Porto Alegre

Se no Pacaembu o jogo terminou em incidentes, na Arena do Grêmio terminou em festa para o detentor do título. Depois de uma derrota no terreno do Estudiantes por 1-2, os gaúchos estavam obrigados a virar a eliminatória a seu favor. Após ter inaugurado o marcador aos 6 minutos, por Everton, e de ter consentido o empate aos 9, por Lucas Rodríguez, os gremistas empataram a eliminatória aos 90+2', por Alisson.

No desempate por grandes penalidades, a formação brasileira venceu por 5-3, com o golo decisivo a ser apontado pelo antigo avançado sportinguista André, que jogou de leão ao peito em 2016/17.

Nos quartos de final, o Grêmio vai medir forças com os argentinos do Atlético Tucumán, que na madrugada desta quarta-feira afastou os colombianos do Atlético Nacional, apesar da derrota por 0-1 na Colômbia, pois tinha vencido por 2-0 em casa.

Na madrugada de quarta para quinta-feira,os chilenos do Colo Colo vão defender o 1-0 da 1.ª mão no terreno do Corinthians (01.45, hora de Lisboa) e o Cruzeiro vai receber o Flamengo com o conforto do 2-0 obtido no Rio de Janeiro (01.45). Na madrugada seguinte, os paraguaios do Libertad vão procurar dar a volta à derrota por 0-2 sofrida em Buenos Aires ante o Boca Juniors e o Palmeiras vai receber o Cerro Porteño após ter vencido por 2-0 no Paraguai.