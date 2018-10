Lewis Hamilton pode ser campeão nos EUA... mas depende de Vettel

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, pode sagrar-se campeão mundial de Fórmula 1 pela quinta vez já neste domingo, no Grande Prémio das Américas, em Austin, Texas.

No entanto, para igualar as cinco conquistas do argentino Juan Manuel Fangio, o piloto britânico está dependente do que fizer o principal rival, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.

Com 67 pontos a separar os dois pilotos, uma vitória de Hamilton só vale o título se o piloto germânico ficar abaixo do segundo lugar. O cenário ideal para a Mercedes seria uma dobradinha, algo que já conseguiram quatro vezes este ano, duas delas nas últimas duas provas. Mesmo o piloto britânico seja segundo classificado em Austin, ainda pode festejar o título, desde que Vettel não vá além da quinta posição.

Lewis Hamilton pode mesmo dar-se ao luxo de terminar no degrau mais baixo do pódio, desde que o alemão não faça melhor do que o sétimo posto.

Se for quarto ou quinto, o piloto da Mercedes tem de esperar que o rival fique pelo menos quatro posições atrás de si em qualquer dos casos. Mesmo o sexto posto pode valer a conquista do campeonato, se o piloto da Ferrari não pontuar (não terminar ou ficar abaixo do décimo lugar).

Em qualquer destes cenários, Lewis Hamilton, com 32 anos, chega aos cinco títulos mundiais, ficando a dois do recorde estabelecido por Michael Schumacher, o piloto mais vezes campeão mundial de Fórmula 1 (sete).