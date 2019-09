Leonel Pontes fala em identidade que "começa a dar alguns resultados"

Leonel Pontes, treinador do Sporting, assumiu esta quarta-feira que é "fundamental" vencer o Rio Ave amanhã, em Alvalade, no jogo que marca o arranque dos leões na Taça da Liga.

Ainda sem ganhar qualquer jogo no comando técnico do Sporting, Pontes pretende que a sua equipa "seja competitiva, organizada e que mantenha a identidade" que tem procurado implementar na equipa. " O primeiro jogo é determinante para o sucesso no final nesta prova porque é competição a quatro com um jogo em casa e dois fora", disse à Sporting TV.

Leonel Pontes admitiu a possibilidade de fazer mudanças naquele que tem sido o onze habitual. "Temos um plantel que não é longo e acreditamos nos nossos jogadores. Vamos fazer uma ou outra rotação necessária, o que é importante por causa dos muitos jogos acumulados. Há jogadores que vão repetir o jogo, porque não há outra forma, mas não tenho dúvidas que a equipa que vai jogar será digna e vai lutar pelo resultado", sublinhou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sobre os objetivos para a partida, Leonel Pontes mostrou-se otimista quanto à evolução da equipa. "Temos de manter alguma da identidade que estamos a tentar criar. Sabemos quais são as valências e as características do adversário, e sabemos que ganhou último jogo em nossa casa, antes da minha chegada. Mas vamos tentar fazer o nosso jogo e colocar em campo a nossa identidade que temos vindo a criar e começa a dar alguns resultados, algo intermitente ainda, mas acreditamos nela", disse, garantindo que sente "os jogadores unidos e a trabalhar muito bem".

"O contexto interno e a relação entre nós é muito boa, é uma relação profissional, séria e responsável. Nós queremos que esta relação responsável e de união seja extensível ao universo Sporting e não só dentro da equipa de futebol", acrescentou.