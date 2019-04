Leões falam em decisão embaraçosa para o futebol português

Pela voz do teammanager Beto, o Sporting reagiu esta quarta-feira à decisão do Conselho de Disciplina da FPF de manter Ristovski fora do dérbi com o Benfica, da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Não sei o que é mais embaraçoso para o futebol português: se a não despenalização do nosso jogador Ristovski ou o critério disciplinar do mesmo árbitro [Manuel Mota] três dias após o nosso jogo em Chaves", afirmou Beto, aludindo à arbitragem do juiz no jogo de terça-feira entre Sp. Braga e FC Porto, muito criticada pelos minhotos.

Também o próprio jogador já reagiu à decisão que o volta a deixar de fora de uma partida com o Benfica - pela terceira vez na temporada, depois de já ter falhado o jogo da primeira mão, na Luz, e ainda o do campeonato em Alvalade. "Expulsão confirmada, mais uma vez ficou demonstrado que algumas coisas não dependem de nós! Sempre força Sporting!", escreveu no Instagram.