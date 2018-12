Leoas com reforços de peso vão tentar conquistar primeira Taça Ibérica

Depois da derrota sofrida no ano passado em Madrid (27-15), as leoas vão este domingo (estádio Universitário de Lisboa, 12.00), defrontar de novo as espanholas do Olímpico Pozuelo para voltarem a discutir o troféu que põe frente a frente as campeãs dos dois países ibéricos. Competição inaugurada apenas em 2017 (a versão masculina realiza-se já desde 1965) com Portugal a ser representado pela equipa campeã nacional de "sevens" (râguebi de sete) já que todas as tentativas de organizar por cá um campeonato de XV continuam a fracassar...

Pelo contrário em Espanha o râguebi feminino continua pujante (a sua seleção ocupa o 9.º lugar do ranking mundial!) com "nuestras hermanas" a terem marcado presença no Mundial do ano passado e também no circuito mundial de "sevens" (tal como nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro), disputando-se uma muito competitiva Liga com oito equipas. Todo um mundo de diferença...

Para tentar atenuar esta desigualdade a equipa treinada por Nuno Mourão e Pedro Leal tem vindo a preparar afincadamente no último mês esta importante partida. "Só conseguimos realizar dois jogos de preparação contra uma equipa de Sevilha em setembro e contra a seleção de Lisboa, para tentar colmatar a falta de experiência no jogo de XV." revela ao DN o antigo médio de abertura internacional Nuno Mourão.

"Para lá de saber gerir o tempo de jogo, que são 80 minutos - bem mais que os 14 dos "sevens" - temos tentado mudar o "chip" das atletas para o XV, nomeadamente no desempenho da terceira-linha, inexistente nos "sevens", e no jogo ao pé - levámos dois ensaios no ano passado de pontapés táticos delas - que temos de saber contrariar. E nesta fase de preparação voltámos a ter como consultor técnico o antigo selecionador nacional João Paulo Bessa que tem dado grandes "lavagens cerebrais" à avançada com a utilização da nova máquina de mêlées cedida pelo CDUL, clube com o qual temos uma parceria e que nos permite treinar com algumas das suas equipas para criar uma mais forte oposição", acrescenta.

Fruto de um acordo estabelecido com a federação neozelandesa o Sporting vai poder contar com dois reforços de peso: as neozelandesas Kate Matau, 21 anos e Harono Iringa, 23 anos, que se encontram em Lisboa há três semanas. "Foi um processo demorado e com muito diálogo, pois elas têm contrato com a federação e esta queria garantias de que o ambiente e as condições que as iriam rodear seriam favoráveis ao seu desenvolvimento, mais até como pessoas no intuito de lhes dar mundo, do que como atletas, até por que a Harono nunca tinha saído da Nova Zelândia", revela o seccionista de râguebi do Sporting, Rafael Lucas Pereira. "Mas depois da experiência que tivemos, em 2017, com a Leilani Perese que correu muito bem e lhes deu um bom "feddback", as coisas ficaram facilitadas. E estarem integradas num clube de prestígio, com 55 modalidades e um bom acompanhamento medico, ajudou muito", afirma.

Para o treinador as duas jogadoras vêm acrescentar muito à sua jovem e inexperiente equipa. ". Atenção que a pilar Kate, quase 1,90 m e de 130kg (!) mas incrivelmente móvel, foi campeã mundial no ano passado, era a mais jovem da sua seleção e foi eleita como a revelação do ano, mas como boas neozelandesas são ambas descontraídas, humildes e enquadraram-se muito facilmente. Têm sido uma preciosa ajuda e constituem uma referência para as outras atletas pela maneira como conhecem tudo do jogo de râguebi e o modo como se treinam - chegam com grande antecedência e treinam-se sozinhas antes do coletivo, por exemplo. Quando pisam o relvado interiorizam essa circunstância e como que se transformam, passando a ser uma autêntica máquina."

O Pozuelo encontra-se atualmente num modesto 6.º lugar do campeonato espanhol de oito equipas (com duas vitórias e seis derrotas) e esta época a equipa está mais fraca e não vem dominando a liga espanhola como em anos anteriores. "Mantêm a mesma base e continuam com muitas jogadoras com experiência internacional de XV e "sevens", mas perderam algumas pedras influentes, em especial na 1.ª linha", revela o técnico, que se mostra confiante no triunfo. "O ano passado, na estreia, foi para ver como era. Agora tenho a certeza que vai correr bem. Até por que o clube apostou todas as fichas neste jogo.", conclui.

"Andámos para trás na maior crise do râguebi português"

Uma das conclusões facilmente retiradas do desfecho do encontro do ano passado foi a urgente necessidade de se avançar para uma competição interna de XV, única maneira das jogadoras nacionais adquirirem competitividade a este nível, para então sonharmos poder começar a disputar jogos internacionais.

Mas para Rafael Lucas Pereira as coisas não só não evoluíram nesse sentido como, um ano depois, estão ainda piores: "Andámos para trás, pois continua a não haver objetivos claros para o râguebi feminino por parte da federação ou da atual comissão de gestão. Vivemos a maior crise de sempre do râguebi português e é uma pena que esta geração de jogadoras que alinham nos poucos clubes existentes em Portugal e que há muitos anos vem, com esforço e dedicação, alimentando a modalidade, nunca vá ter oportunidade de jogar râguebi de XV". E resume: "Se perante a recusa da federação, até será o Sporting a ter que patrocinar e pagar o troféu em disputa, que é só uma Taça Ibérica, acho que está tudo dito!"