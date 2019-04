Lenda do wrestling atacada durante introdução no Hall Of Fame

Durante o longo período da que ficou chamada Guerra Fria, a liderança dos EUA, quanto aos ocidentais agrupados na NATO estava assumida, tinha clara definição estratégica, definição do agressor que obrigara a que surgissem duas meias Europas, duas Alemanhas, duas cidades de Berlim e uma vontade articulada dos Estados aliados no sentido de preservar e consolidar os valores ocidentais. Não pode omitir-se quanto à época o facto de o anticolonialismo visar sobretudo a frente atlântica europeia (Holanda, Bélgica, França, Portugal, Reino Unido), mas o fim desse império euromundista não apagava o facto de sobreviver na ordem internacional, que se "globalizava", uma importante ocidentalização das diversas áreas culturais e étnicas que se libertavam e assumiam presença nas organizações internacionais, com especial relevo na ONU, ela também criação de origem nos ocidentais. Nessa data, embora a ideologia assumida fosse a da paz, inspiradora da utopia do "nunca mais" quanto aos desastres sem precedente de duas guerras mundiais separadas pelo intervalo de vinte anos, a visão dominante pareceu porém segura do êxito. A diferença da estrutura e de poderes entre o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral, o primeiro garantindo o privilegiado veto apenas a cinco dos membros participantes nas decisões e a segunda limitada a votar orientações, tornava claro que a hierarquia dos Estados tinha o paradigma regulador no poder militar.