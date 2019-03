Lebron James supera Michael Jordan e torna-se o quarto melhor marcador da NBA

O basquebolista LeBron James superou o lendário Michael Jordan e tornou-se, na madrugada desta quinta-feira, o quarto melhor marcador da história de NBA.

O extremo norte-americano dos Los Angeles Lakers atingiu os 32 293 pontos foi alcançado na derrota caseira com os Denver Nuggets, por 115-99, que deixa a equipa ainda mais longe dos play-off.

O momento foi devidamente assinalado no Staples Center, com o público a dedicar uma enorme ovação ao número 23 dos Lakers, que foi cumprimentado pelos seus companheiros de equipa. Apesar da derrota, Lebron foi o melhor marcador do encontro com 31 pontos.

Quatro vezes MVP (jogador mais valioso) da época regular da NBA (2008/09, 2009/10, 2011/12 e 2012/13), LeBron James tem agora três jogadores à sua frente, numa lista liderada por Kareem Abdul-Jabbar, melhor marcador de sempre que também brilhou nos Lakers, com 38 387 pontos. Seguem-se Karl Malone (36 928) e Kobe Bryant (33 643).

LeBron, que se estreou na NBA em 2003, tem uma impressionante média de 27,1 pontos por jogo.