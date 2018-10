Ao quarto jogo, LeBron James consegue primeira vitória pelos Lakers

Ao quarto jogo, a equipa de Los Angeles conquistou o primeiro triunfo na prova e só o facto de ter passado o último período no banco de suplentes terá impedido James de alcançar o 74.º 'triplo duplo' da carreira, uma vez que também efetuou 10 assistências e capturou sete ressaltos.

A ausência na fase final do encontro, quando os Lakers já tinham uma vantagem de 20 pontos, relegou o extremo para a invulgar posição de terceiro melhor marcador da equipa -- que teve sete jogadores acima de 10 pontos -, atrás de Lance Stephenson, que concretizou 23, e de JaVale McGee, autor de 20.

Os Lakers jogaram sem Rajon Rondo nem Brandom Ingram, a cumprirem jogos de suspensão após a luta campal em que se envolveram na partida anterior com os Houston Rockets.

Já os Cleveland Cavaliers, finalistas nas últimas quatro épocas e campeões em 2016, não parecem conseguir ultrapassar a saída de James para Los Angeles, tendo sofrido a quarta derrota em outros tantos jogos, na receção aos Brooklyn Nets, por 102-86.

51 pontos de Stephen Curry... em três períodos

Os bicampeões Golden State Warriors confirmaram o favoritismo no embate com os Washington Wizards, impondo-se por 144-122, impulsionados por Stephen Curry, que anotou 51 pontos, igualando o seu máximo na Oracle Arena e concluindo o encontro com um total de 11 lançamentos triplos convertidos. E tudo isso jogando apenas nos primeiros três períodos do encontro.

O triunfo sobre os Minnesota Timberwolves, por 112-105, permitiu também aos Toronto Raptors igualar o melhor arranque de temporada da equipa, com cinco vitórias consecutivas, enquanto os Chicago Bulls obtiveram o primeiro êxito da época, sobre os Charlotte Hornets, por 112-110.

Os Atlanta Hawks recuperaram de uma desvantagem de 26 pontos na primeira parte do jogo com os Dallas Mavericks para vencerem por 111-104, num encontro marcado pelo duelo de rookies entre Trae Young e Luka Doncic, trocados entre as duas equipas na noite do draft. Young, que veste a camisola dos Hawks, marcou 17 pontos, enquanto o esolveno Doncic marcou 21 e capturou nove ressaltos pelos Mavs.

Rockets perdem jogo e James Harden

Num mau começo de época, os Houston Rockets, finalistas da conferência Oeste na temporada passada, perderam o embate com os Utah Jazz (100-89) e averbaram a terceira derrota em quatro jogos. Sem Chris Paul, castigado pela participação na batalha campal no jogo com os Lakers, a equipa dos Rockets ficou também no último período sem o influente base James Harden, o MVP da época 2017/18, devido a lesão na coxa. A liderar os Jazz esteve um dos melhores rookies da última época, o base Donovan Mitchell, com 38 pontos, sete assistências e cinco ressaltos.

'Greek Freak' ao estilo Chamberlain

Em Milwaukee, Giannis Antetokounmpo continua a reforçar a sua aura de jogador excecional e liderou a quarta vitória consecutiva dos ainda invictos Bucks, sobre os Philadelphia 76ers, por 123-108. O extremo grego conhecido pela alcunha de "Greek Freak" anotou um triplo duplo com 32 pontos, 18 ressaltos e 10 assistências, tornando-se o primeiro jogador desde o lendário Wilt Chamberlain, em 1965-66, a conseguir fazer mais do que 25 pontos e 15 ressaltos em cada um dos primeiros quatro jogos da temporada. Além disso, os Bucks têm o primeiro arranque de temporada com quatro triunfos desde 2001-02.