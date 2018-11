Nani e o jogo com o Arsenal: "Se conseguirmos os três pontos é perfeito"

Presidente do Al Jazira confirma Keizer no Sporting

Nani admitiu esta quarta-feira que o objetivo do Sporting é a segunda posição no Grupo E da Liga Europa, apesar de não esconder o desejo de alcançar um bom resultado esta quinta-feira, em Londres, com o Arsenal.

"Estamos na posição de lutar pelo primeiro lugar do grupo, se conseguirmos os três pontos é perfeito, mas o mais importante é ter um bom resultado", começou por dizer o capitão leonino, numa ação comercial da UEFA.

Nani, que regressou esta época ao Sporting a título definitivo, reconheceu que o objetivo deve ser "a segunda posição" no grupo, depois da derrota com o Arsenal (1-0) no Estádio José de Alvalade. "Foi um bom jogo, faltou-nos sorte, tivemos oportunidades para marcar, mas, no final, perdemos. O importante é que ficámos com a sensação de que podíamos ter feito melhor", reconheceu.

O jogador, de 31 anos, está de regresso ao clube onde se formou e do qual saiu para o Manchester United, em 2007. Nos red devils, pelos quais venceu quatro campeonatos e uma Liga dos Campeões, Nani esteve até ao início da época de 2014/15, na qual acabou por ser cedido ao Sporting, e nas seguintes a Feberbahçe, Valência e Lazio.

O regresso definitivo a Alvalade e a possibilidade de ser capitão agradou ao extremo. "O Sporting deu-me tudo: a oportunidade de trabalhar, aprender, melhorar as minhas capacidades. Sou capitão, mas mais importante é que posso dar algo aos jogadores e ao grupo", disse.

Vencer a Liga Europa "seria importante", mas Nani reconheceu a "dura estrada" para a final, numa competição com grandes equipas, como Chelsea e Arsenal, "que deveriam estar na Liga dos Campeões".

O Sporting visita o Arsenal na quinta-feira, às 20.00 horas, na 4.ª jornada do grupo E da Liga Europa, liderado pelos ingleses, com nove pontos, seguidos dos leões, com seis, dos ucranianos do Vorskla Poltava, com três, e dos azeris do Qarabag, sem qualquer ponto.