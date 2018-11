Monreal e Sokratis ainda em dúvida para receção ao Sporting

O lateral esquerdo espanhol Nacho Monreal, que não joga desde 7 de outubro, recupera de um problema na coxa direita, enquanto o central francês Sokratis, que jogou em Lisboa, recupera de uma lesão no tornozelo direito.

Do boletim clínico dos gunners, são os únicos jogadores ainda recuperáveis para o jogo de quinta-feira, da quarta jornada do Grupo E da Liga Europa, que é liderado pelo Arsenal, com nove pontos, seguido do Sporting, com seis.

No Estádio José de Alvalade, na terceira jornada, Sokratis foi titular, num jogo que os ingleses venceram por 1-0.

O médio Elneny, que saiu aos 58 minutos, está lesionado e só deverá regressar aos treinos na próxima semana, numa lista em que constam ainda Laurent Koscielny, com uma lesão no tendão de Aquiles, e Dinos Mavropanos, com problemas musculares.

O jogo entre Arsenal e Sporting está marcado para quinta-feira, às 20.00, e vai ser arbitrado pelo lituano Gediminas Mazeika.