Árbitro inglês na visita do Benfica ao Dínamo Zagreb

Michael Oliver, de 34 anos e internacional desde 2012, vai voltar a dirigir um encontro com equipas portuguesas, depois de ter estado na visita caseira do FC Porto frente aos turcos do Galatasaray (1-0), da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Antes, o árbitro inglês esteve em dois encontros do Sporting para a principal prova europeia de clubes, a receção ao Legia Varsóvia (vitória por 2-0), em 2016/17, e a deslocação ao terreno da Juventus (derrota por 2-1), em 2017/18.

Benfica e Dínamo Zagreb disputam a primeira mão dos oitavos na quinta-feira, a partir das 17.55 (horas em Lisboa), voltando a defrontar-se em 14 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa.