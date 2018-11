Guarda-redes do Qarabag confiante numa vitória sobre o Sporting

Keizer: "Objetivo é ganhar, se possível com futebol atrativo"

O guarda-redes do Qarabag mostrou-se esta quarta-feira confiante numa vitória frente ao Sporting, em jogo da quinta jornada do grupo E da Liga Europa, que manterá a equipa azeri na luta por um lugar nos 16 avos de final.

"O Sporting é uma grande equipa, mas se vencermos, mantemos as nossas hipóteses. Tudo é possível ainda. Acredito que teremos sucesso", disse o guardião islandês Hannes Halldorsson, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quinta-feira com os 'leões'.

Também o técnico da equipa azeri, em declarações reproduzidas na página do clube no Facebook, assegurou que o Qarabag quer vencer e agradar aos adeptos.

"Amanhã [quinta-feira] queremos agradar aos nossos adeptos com o nosso jogo e a nossa entrega. A equipa está motivada, queremos conseguir um bom resultado", afirmou Gurban Gurbanov.

O Qarabag, que na primeira jornada do grupo perdeu por 2-0 em Lisboa, ocupa o último lugar da 'poule' em igualdade pontual com o Vorskla Poltava, que recebe o Arsenal.

A duas jornadas do final da fase de grupos, o Sporting precisa de vencer o Qarabag para garantir presença nos 'oitavos', ou até pode empatar desde que o Vorskla Poltava não vença o Arsenal.

O encontro em Baku, agendado para quinta-feira,tem início marcado para as 17:55 (horas de Lisboa), com arbitragem do checo Petr Ardeleanu.