"Só com um jogo perfeito", diz treinador sobre hipóteses do Dínamo Zagreb na Luz

Bruno Lage quer acabar com o luto do insucesso no Benfica

O treinador do Dínamo Zagreb disse esta quarta-feira que acredita numa exibição perfeita no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, frente ao Benfica, mas alerta para a agressividade 'encarnada' de marcar cedo.

Nenad Bjelica falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, lembrando também que o futebol croata tem evoluído nos últimos tempos e que o melhor jogador do mundo é Luka Modric.

"Vimos aqui para fazer tudo, tentar repetir o que mostrámos em Zagreb, com muita organização, comunicação no terreno e disciplina. Só com um jogo perfeito na defesa e no ataque podemos repetir o que fizemos. O resultado (1-0) que temos da primeira mão não nos garante nada", afirmou o técnico croata, de 47 anos.

Para a partida de quinta-feira, Bjelica espera ver um Benfica "agressivo desde o primeiro minuto e a tentar marcar golos cedo".

Questionado na possibilidade de eliminar as 'águias' e avançar para os quartos de final da segunda competição mais importante da UEFA, o treinador lembrou as diferenças entre os dois clubes, contudo salientou a evolução do futebol do seu país no passado recente.

"Significaria muito. Sabemos das diferenças que existem entre estes dois clubes em todos os aspetos. O Benfica tem uma vantagem grande, mas vamos tentar diminuir isso com um bom jogo no terreno e anular as suas qualidades. Para o futebol croata seria um grande feito. Temos um bom futebol, o melhor jogador do mundo e ficámos em segundo no Mundial", justificou.

Também o médio croata Nicola Moro marcou presença na conferência de imprensa e sublinhou as palavras do seu técnico: concentração e disciplina.

"É um jogo muito importante e esta fase da competição é uma grande experiência para mim. Penso que o Dínamo tem de jogar os 90 minutos com concentração e disciplina. Na defesa, temos que ter qualidade, porque o Benfica é uma boa equipa e não vai perdoar os erros. Estamos preparados", declarou.

Na quinta-feira, o Benfica recebe o Dínamo Zagreb, no Estádio da Luz, pelas 20:00, num encontro que será dirigido pelo alemão Deniz Aytekin.