PAOK com Vieirinha mas sem El Kaddouri para a visita à Luz

O português Vieirinha é um dos 21 jogadores convocados pelo treinador do PAOK, Razvan Lucescu, para a visita ao Benfica, na terça-feira, da primeira mão dos playoffs da Liga dos Campeões de futebol, anunciou o clube grego.



O internacional luso, que é o capitão do PAOK, integra a convocatória do técnico romeno, que chamou ainda o defesa cabo-verdiano Fernando Varela mas não vai poder contar com o médio marroquino El Kaddouri, devido a lesão.

Igualmente ausente vai estar o médio sueco Pontus Wernbloom, que foi recentemente contratado ao CSKA Moscovo.

Benfica e PAOK defrontam-se em jogo da primeira mão dos playoffs da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, em Lisboa, na terça-feira, às 20.00.