Inglês arbitra receção do FC Porto ao Galatasaray

Oliver, de 33 anos, vai ajuizar pela primeira vez um jogo dos dragões nas taças europeias e pela segunda um embate do clube turco, depois de ter estado no Galatasaray-Lazio (1-1), dos 16 avos de final da Liga Europa, em 2015/16.

O árbitro inglês, que conta 12 jogos na Champions e um total de 47 europeus, esteve também em dois encontros do Sporting para a principal prova europeia de clubes, a receção ao Legia Varsóvia (2-0), em 2016/17, e a deslocação ao reduto da Juventus (1-2), em 2017/18.

Na primeira jornada do Grupo D, o FC Porto empatou 1-1 na casa dos alemães do Schalke 04, enquanto o Galatarsay receber e bateu os russos do Lokomotiv Moscovo por 3-0.

O encontro entre o FC Porto e o Galatasaray, da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, realiza-se na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto.