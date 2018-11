Dolberg recupera e viaja com Ajax para Lisboa

O avançado dinamarquês, de 21 anos, saiu tocado no jogo de sábado diante do Willem II (2-0), na Liga Holandesa, já depois de fazer o primeiro golo aos 11 minutos, mas o Ajax deu o jogador recuperado para a Champions.

"O jogador lesionou-se no jogo com o Willem II, mas recuperou", refere o clube na sua página oficial.

Nas escolhas do treinador Erik ten Hag, destaque ainda para a saída de Carel Eiting, suplente no primeiro jogo com o Benfica, e na entrada do avançado checo Vaclav Cerny, jogador que costuma jogar pela equipa B.

O Benfica recebe os holandeses na quarta-feira (20.00), num momento em que Bayern Munique e Ajax lideram o grupo E, ambos com sete pontos, enquanto o Benfica é terceiro, com três pontos, e o AEK quarto, sem pontuar.

No jogo de Amesterdão, o Benfica perdeu por 1-0, com Noussair Mazraoui a fazer o golo da vitória do Ajax, aos 90+2.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Andre Onana, Dominik Kotarski e Kostas Lamprou.

- Defesas: Rasmus Kristensen, Matthijs de Ligt, Max Wöber, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Perr Schuurs, Nico Tagliafico e Frenkie de Jong.

- Médios: Donny van de Beek, Zakaria Labyad, Lasse Schöne, Hakim Ziyech e Dani de Wit.

- Avançados: Dusan Tadic, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Kasper Dolberg e Vaclav Cerny.