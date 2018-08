"La famiglia bianconera!". Família de CR7 vestida a rigor

As imagens do primeiro dia de Cristiano Ronaldo na Juventus

Não é só Cristiano Ronaldo que veste a camisola da Juventus. Também a família do jogador português enverga, com orgulho, o emblema da vecchia signora, como se vê na fotografia que CR7 partilhou esta terça-feira com os milhões de fãs que o seguem nas redes sociais.

"La famíglia bianconera!". A frase é do melhor jogador do mundo e serve para descrever a foto em quem aparece sorridente ao lado dos quatro filhos - Alana Martina, de 8 meses, Eva e Mateo, de um ano, e Cristiano Ronaldo Júnior, de 8 anos - , e da namorada Georgina Rodríguez, todos vestidos a rigor com as cores do clube de Turim. "Fino alla fine" ("até ao fim"), redigiu ainda Cristiano Ronaldo na publicação, que gerou milhões de "gostos" e comentários.

O jogador português estreou-se no clube italiano no passado sábado, centrando todas as atenções e levando a autarquia de Verona a tomar medidas de segurança extraordinárias e a adotar mesmo procedimentos antiterrorismo.

Apesar de não ter marcado nenhum golo pela Juventus na sua estreia na Serie A, Cristiano Ronaldo ajudou a equipa a vencer o Chievo Verona por 3-2.