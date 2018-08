Kun Aguero apanhado a fumar cachimbo de água

Kun Agüero, avançado do campeão inglês Manchester City, está debaixo de fogo depois de uma amiga sua, a modelo Lola Magnin, ter partilhado na rede social Instagram um vídeo com os dois a fumar um cachimbo de água.

Segundo o The Sun as imagens não foram bem recebidas junto da cúpula diretiva do Manchester City. Uma fonte disse mesmo àquele tabloide que o vídeo "não é uma boa mensagem para os nossos jovens adeptos".



A mesma publicação garante que dificilmente Agüero será sancionado pelo Manchester City.



É importante referir que as imagens mostram o futebolista argentino e a sua amiga a fumarem o cachimbo de água que serve para fumar ou inalar tabaco, cannabis ou apenas água. E uma hora de uso equivale a fumar 100 cigarros.