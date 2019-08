Krasnodar-FC Porto. Marchesín e Baró titulares na Rússia

Já é conhecido o onze do FC Porto que nesta quarta-feira vai defrontar o Krasnodar, da Rússia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions. A partida da segunda mão, no Dragão, está agendada para o dia 7. Se passar esta eliminatória, a equipa de Sérgio Conceição ainda terá de disputar um play-off no final do mês (com o vencedor do jogo entre o Olympiacos e o Istambul BB) para garantir a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Além do prestígio desportivo está em jogo um bolo de 44 milhões de euros.

Eis os onzes oficiais:

FC PORTO: Marchesín; Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles; Baró, Danilo, Sérgio Oliveira e Corona; Marega e Soares.

Suplentes: Vaná, Bruno Costa, Luís Diaz, Mbemba, Zé Luís, Otávio e Fábio Silva.

KRASNODAR: Safonov; Ramírez, Spajic, Martynovich e Petrov; Tonny Vilhena, Kambolov e Cabella; Namli, Wanderson, Marcus Berg.

Suplentes: Kritciuk, Fjoluson, Ari, Skopinstev, Olsson, Stotski e Suleymanov.