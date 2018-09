A seleção do Kosovo fez história esta segunda-feira ao vencer o primeiro jogo oficial da sua história. Os kosovares, treinados pelo suíço Bernard Challandes, receberam em Pristina e venceram as Ilhas Faroé por 2-0, em jogo do grupo 3 da Liga D, da nova Liga das Nações da UEFA.

Arber Zeneli e Atdhe Nugiu marcaram os golos da seleção da casa, que tornaram esta partida histórica. Com este triunfo, o Kosovo lidera o grupo, com mais um ponto que as Ilhas Faroé. No outro jogo deste grupo, Malta e Azerbaijão empataram a uma bola.

Refira-se que o melhor resultado de sempre do Kosovo em partidas oficiais havia sido um empate 1-1 com a Finlândia na fase de apuramento para o Mundial 2018, naquele que foi o único ponto conquistado na qualificação.

A grande surpresa da noite desta segunda-feira acabou por se registar em Solna, onde a Suécia foi derrotada pela Turquia por 2-3, em jogo do grupo 2 da Liga B. Os suecos até estiveram com dois golos de vantagem graças a Thelin (35') e Viktor Claesson (49'), mas Hakan Çalhanoglu fez os turcos reentrarem na partida aos 51 minutos. Foi já nos instantes finais que os visitantes deram a volta ao marcador com um bis de Emre Akbaba.

A contar para a Liga C, a Sérvia não foi além do empate 2-2, em Belgrado, diante da Roménia, em jogo do grupo 4. O ponta-de-lança Aleksandar Mitrovic abriu o marcador (26'), mas Stanciu conseguiu o empate no início do segundo tempo. Mitrovic voltou a marcar (63'), mas pouco depois os romenos voltaram a empatar por Tucudean.

No outro jogo deste grupo, Montenegro recebeu e venceu a Lituânia, por 2-0, com golos de Stefan Savic (penálti) e Jankovic. Com este resultado, os montenegrinos igualaram os sérvios na liderança, ambos com quatro pontos.

Ainda na Liga C, mas para o grupo 1, a Escócia venceu a Albânia por 2-0, graças a um autogolo de Xhimshiti e a um remate certeiro de Naismith.

Eis todos os resultados da noite na Liga das Nações:

LIGA A - Grupo 3

Portugal-Itália, 1-0

LIGA B - Grupo 2

Suécia-Turquia, 2-3

LIGA C - Grupo 1

Escócia-Albânia, 2-0

LIGA C - Grupo 4

Montenegro-Lituânia, 2-0

Sérvia-Roménia, 2-2

LIGA D - Grupo 1

Andorra-Cazaquistão, 1-1

LIGA D - Grupo 3

Kosovo-Ilhas Faroé, 2-0

Malta-Azerbaijão, 1-1